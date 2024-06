Május 14-én délután Rétközberencsről tárcsázta a segélyhívót egy kétségbeesett nő, és bejelentette, 17 éves unokája egy napja nem tért haza. Tamás akkor fodrászhoz ment, de azóta nincs róla hír. Nem telefonált, nem küldött üzenetet, a mobilja nem kapcsolható, és iskolában sem volt.

– A közelben tartózkodtunk, és éppen akkor fejeztünk be egy intézkedést egy kissé elfajult családi vita helyszínén, ezért kaptuk mi a küldést – idézte fel Harsányi Zoltán törzszászlós, Dombrád körzeti megbízottja, aki aznap is Nagy Dezső törzszászlóssal, Tiszakanyár és Dombrád körzeti megbízottjával teljesített járőrszolgálatot a Dombrádi Rendőrőrs illetékességi területén, arra utalva, hogy rendészeti szempontból Rétközberencs a Kisvárdai Rendőrkapitányság alá tartozik. – Először a bejelentőhöz mentünk, aki előadta, hogy nagyon aggódik, mert ilyet még sosem csinált az unokája. Valami biztos történt vele, mondogatta, mert az iskolába járást is komolyan vette; egy kisvárdai középiskola tanulója volt. A nő hozzátette, hogy a bejelentést megelőzően felhívta Tamás osztályfőnökét, és tőle tudta meg, hogy az unokája aznap nem jelent meg a tanintézetben. Mi is felhívtuk az osztályfőnököt, aki megígérte, üzenetet ír az osztály Facebook-csoportjába, hátha valaki tud valamit Tamásról. Próbáltuk nyugtatni a nagymamát, mert nagyon zaklatott volt, és megígértük neki, hogy utánajárunk a dolognak.

Forrás: Police.hu

Onnan a dombrádi járőrök átmentek a helyi fodrászdába, ahol megtudták, hogy előző nap Tamás valóban a kuncsaftjuk volt. Egymagában érkezett, és úgy is távozott, méghozzá elégedetten, mert az új frizurája jól sikerült.

– Még a fodrászdában voltunk, amikor az osztályfőnök telefonált, és elmondta, hogy a csoportból visszaüzent neki Tamás egyik jóbarátja, egy tiszakanyári fiú. Azt írta, hogy este 7-kor a keresett fiú egy söröző kerthelyiségéből küldött neki rövid videót az új frizurájával – vette át a szót Nagy Dezső, aki ismerte ezt tiszakanyári fiatalt. – Felhívtam a szüleit, majd átmentünk hozzájuk, ő pedig megmutatta nekünk a mobiltelefonnal készített felvételt, amelyen egy másik kamasz fiú látható Tamás társaságában. Őróla azt mondta, hogy ő is az osztálytársuk, és ő is rétközberencsi illetőségű. Ezek után hozzá mentünk, hogy kikérdezzük. Ő is készséges volt, és elmondta, hogy a video a rétközberencsi kocsma kerthelyiségében készült, ahol később megjelent H. Donát, aki egy idő után nagyon kereste Tamás társaságát. Már sötétedett, amikor elkezdtek kettesben beszélgetni, látszólag bizalmasan, nem sokkal utána pedig együtt távoztak. Ez az osztálytárs azt is hozzátette, hogy Tamás mindig aktív volt a Facebookon, de már 24 órája nem jelentkezett be, amire korábban nem volt példa.