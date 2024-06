Roadpol – már az első nap bebizonyosodott, ha tudják is a járművezetők, hogy elkezdődik egy országos rendőri akció, melyben az ittasan vagy bódult állapotban a kormány mögé ülőket szűrik ki, akkor is kockáztatnak...

Az egyhetes Roadpol akció keretében Nyíregyházán is ellenőrizték a járművezetőket, akik szondát fújtak. Az eredmény azonnal látható a műszeren

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: Kelet-Magyarország

– ...és vesztenek – fejezi be a mondatot Koncz László alezredes. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetőjével abból az apropóból beszélgettünk, hogy hétfőn elkezdődött és egy hétig tart az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának (Roadpol) éves ellenőrzési terve alapján az Alcohol and drugs elnevezésű akció, amikor Európa-szerte, így hazánkban is fokozottan ellenőrzik a közutakon közlekedőket. S már az első napon fogtak ittas vezetőt, olyat is, aki 130 ezer forintos bírságot kapott.

Roadpol: minden rendőrkapitányság illetékességi területén

Az ellenőrzés mindössze fél perc, a rendőr megállítja a gépkocsit, elmondja az ellenőrzés célját, majd a sofőr belefúj a szondába.

– A készülék pár pillanat múlva jelzi a pozitív vagy negatív eredményt. Ha az mutatja, hogy a jármű vezetője alkoholt fogyasztott, akkor a kollégák egy hitelesített mérőműszerrel megismétlik azt, amennyibe szükséges, akkor vér- és vizelet mintavételre is előállíthatják. Vannak olyan jelek, amelyek egyértelműen utalnak arra, hogy a sofőr valamilyen kábítóhatású vagy tudatmódosító szer hatása alatt áll, a tág pupillák, a felfokozott hangulat, az adott szituációban nem elvárható és értelmezhető reakció gyanúra adhat okot, amit a megfelelő tesztek elvégzésével lehet alátámasztani, illetve bizonyítani – magyarázta az osztályvezető, mire figyelnek a kollégái.

– Bízom benne, hogy az idén levesebb lesz az ittas járművezető, mint a korábbi években volt. Az ittas vezetés kiemelt közlekedésbiztonsági kockázat, ezért a demonstratív rendőri jelenléttel, a célzott intézkedésekkel az emiatt bekövetkező baleseteket szeretnénk megelőzni, a számukat csökkenteni, törvényes és biztonságos környezetet teremteni az utakon. Szeretnénk fokozni a lakosság biztonságérzetét, hogy felelőtlen emberi magatartás ne veszélyeztesse senki testi épségét, életét – foglalja össze a közlekedési akciók célját az alezredes, aki elrettentő példát is hoz.