Tizenegy esetben sérült fákkal kapcsolatosan avatkoztak be a térségbeli tűzoltók. Többek között a 3612-es úton, Tiszadobnál, a 4-es főút 236-os kilométerszelvényénél, Újfehértónál, valamint Baktalórántháza és Rohod között képezett útzárat egy-egy kidőlt fa, de volt, ahol megdőlt fák vagy lehasadt faágak veszélyeztették a forgalmat, például a nyíregyházi Kodály Zoltán utca elején és az Ószőlő utcában is.

Így mérsékeljük a viharkárokat:

Ha erős szél várható, zárjuk be a nyílászárókat, tegyük biztonságos helyre, vagy rögzítsük a kertben, illetőleg az erkélyen található tárgyakat, akár a kerti bútorokat, szerszámokat, hogy a szél azokban, vagy azokat felkapva ne okozzon kárt! Egy a viharos szélben elszabadult tárgy súlyos személyi sérülést is okozhat! Ilyen esetben pedig lehetőség szerint soha ne álljunk és ne parkoljunk fa alá! Ha az úttestre faágak estek, amiket mi magunk is el tudunk távolítani, tegyük meg!

Villámlás esetén, zivatarok alkalmával kerüljük a kiemelkedő tárgyak (oszlopok, tornyok, fák...), barlangbejáratok, illetve vízfelületek közelségét! Épületen belül maradjunk távol a vizes blokkoktól, és ne fogjuk meg a kilincset, radiátort, csöveket, fémszerkezeteket. Kapcsoljuk ki az elektromos berendezéseket, húzzuk ki a konnektorból azokat, mert ha villám csap az épületbe, vagy csak annak közelébe, ami be van dugva a konnektorba, az a túlfeszültség miatt tönkre mehet. Érdemes villanyszerelővel kiépíttetni a villanyóránknál a túlfeszültség elleni védelmet, vagy akár vásárolhatunk túlfeszültség ellen védő elosztót. Családi házaknál pedig nem kötelező villámhárítót kiépíteni, de mindenképpen hasznos lehet - írta a katasztrófavédelem.