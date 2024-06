Tegnap este erőteljes széllel érkezett vihar Szabolcs-Szatmár-Beregbe. Már az esti órákban több bejelentés érkezett a katasztrófavédelem vármegyei műveletirányítási központjába, elsősorban sérült fákkal kapcsolatosan. Baktalórántházánál, a 493-as út elején úttestre dőlt fa képezett forgalmi akadályt. Szabolcs és Balsa között nyolc méteres faág hasadt az útra.

Hétfő hajnalban tovább tombolt a vihar, reggel fél nyolc körül már összesen negyven helyszínen számolták fel a károkat a térségbeli tűzoltók. Akkor még közel harminc helyszínen tartottak a viharkárokkal kapcsolatos műszaki mentések. A tűzoltók létraszerrel, dugólétrákkal, motoros láncfűrészekkel avatkoztak, avatkoznak be, elsősorban úttestre, kerítésekre, légvezetékekre és járművekre dőlt fák, lehasadt faágakkal kapcsolatosan.

Kemecse-Körmenditanyánál egy garázs lemezborítását szakította fel teljesen a vihar. Az erős szél a lemezfedést nekiborította a családi ház tetőszerkezetének, ami megrongálódott, a kémény pedig leborult a ház mellett parkoló autóra. A garázs lemezhéjazatát egy fás, erdős terület állította meg. A helyszínen a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végeztek műszaki mentést.

Frissítés 2024.06.10. 9:30

A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területéről érkezett a legtöbb bejelentés viharkárokkal kapcsolatosan. Valamennyi nyíregyházi egység végez még most is kárelhárítást, műszaki mentést. A baktalórántházi, nyírbátori és fehérgyarmati egységek is folyamatosan dolgoznak, jelenlég még tizennyolc helyszínen szükséges tűzoltói beavatkozás - közölte a katasztrófavédelem.

Fotók: Nyíregyházi HTP