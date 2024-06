A 30-as évei végén járó férfi évek óta rendszeresen fogyaszt a köznyelvben csak „speed”-ként ismert kábítószert. Mivel hetente több alkalommal is megfordult Budapesten, onnan szerezte be a kábító hatású anyagokat, és nem csak magának, hanem ismerőseinek is adott el belőle.

Az általa olcsóbban nagyobb tételben megvásárolt amfetamint és marihuánát kisebb adagokra porciózta, és azt így értékesítette, de volt olyan is, hogy a nála sofőrként dolgozó személyeknek munkájukért cserébe ingyen adta.

A nyomozók újfehértói otthonában ütöttek rajta a férfin, ahonnan egyik vevője éppen akkor távozott. A melléképület hűtőjéből a nyomozók 6 kisebb és egy nagyobb tasakban kábítószert találtak, melyet lefoglaltak.

Az ügyészség kábítószer kereskedelem miatt emelt vádat ellene. Beismerése esetén 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra tett indítványt vádiratában - írta Dr. Borsodi-Buss Emese, sajtószóvivő.