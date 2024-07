A külföldi Opel a STOP tábla ellenére hajtott ki a főútra, ahol elgázolta a 23 éves motorost. Dániel súlyosan megsérült - írta a Bors.

Egy totálkárosra tört motor darabjai hevertek a 4-es főúton, Kisvárda felé, Nyírtura közelében szerdán (július 17.) délután. A kereszteződésben borzalmas baleset történt: egy fiatal motoros éppen a főúton hajtott, amikor egy mellékútról, a jól látható STOP tábla ellenére, vélhetően körülnézés nélkül, elé gurult egy külföldi Opel.

Úgy tudni, hogy a motoros már előre megérezte a bajt, így még időben bedöntötte a gépet, és csúszni kezdett. Az ütközést azonban már nem tudta elkerülni: a 23 éves férfi motorostul a kocsi alá csúszott, és az Opel alá szorult.

A rendőrök, a mentők és a tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, ugyanis a fiatal férfi súlyosan megsérült. A motort a tűzoltóknak kellett kiszabadítania a kocsi alól, és a férfit csak ezután tudták átadni a mentőknek.

Motoros és személyautó karambolozott Nyírtura és Nyírbogdány között, a 4-es főút 287-es kilométerszelvényénél. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést

- közölte az esettel kapcsolatban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Információink szerint a fiatalt végül életveszélyes állapotban szállították kórházba, jelenleg is élet és halál között lebeg.

Az ifjú motorost, Dánielt sokan ismerik a környéken és a motoros közösségből is. Lapunk úgy tudja, hogy Dani, fiatal kora ellenére tapasztalt motorosnak számít, most is mindent megtett azért, hogy biztonságban hajtson: teljes védőfelszerelésben indult el, és az utolsó pillanatban is próbálta elkerülni az ütközést. Most barátai egy emberként imádkoznak az életéért, több százan drukkolnak azért, hogy Dani felépüljön, és épségben kikerüljön a kórházból.

Remélem, hogy Isten segít rajta, és átvészeli ezt az időszakot. Nagyon drukkolunk neki, hogy felépüljön. Erős fiú, fiatal, biztosak vagyunk benne, hogy megnyeri a harcot

- mondta a férfi egyik ismerőse.

Úgy tudjuk, hogy az Opelt vezető nő nem sérült meg, az ügyben pedig jelenleg is folynak a vizsgálatok.