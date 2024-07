A helyiek sokkot kaptak a történtek után: mindenki ismerte Ildikót és Tibit.

Semmi gond nem volt velük, jól elvoltak és dolgoztak is becsületesen. Szerettük őket, és hihetetlen, hogy így végezték, nem ezt érdemelték. Főleg, hogy Tibi csak segíteni akart a rokonán, azért is engedte meg, hogy nála lakjon

- mondta el egy helybeli.

Végül azonban a 62 éves férfit elfogták és őrizetbe vették, a mai napon (július 19.) pedig le is tartóztatták. Mint kiderült, a férfi büntetett előéletű, korábbi bűncselekményét egyik mostani áldozata ellen követte el. Információink szerint most is elismerte tettét. A végzés mégsem jogerős, ugyanis ő és védője is fellebbeztek.