Tegnap este vihar érte el Szabolcs-Szatmár-Bereget

A vármegyei katasztrófavédelem műveletirányító központjába több mint hatvan bejelentés érkezett a heves zivatarral és erősebb széllel kapcsolatosan. Kilenc hivatásos, három önkormányzati és három önkéntes tűzoltó egység avatkozott be huszonnégy településen. A legtöbb bejelentés úttestre dől fák és lehasadt faágak, valamint leszakadt légvezetékek miatt érkezett. Tizenegy épületben keletkezett kár, több fehérgyarmati és tunyogmatolcsi ingatlan tetőszerkezetét is megtépázta a szél. A viharral kapcsolatosan még csütörtökön reggel is érkeztek bejelentések a katasztrófavédelemhez - írta a katasztrófavédelem.

Tűz keletkezett egy tiszaberceli kisbolt raktárában, villám csapott egy mátészalkai ingatlanba, motoros szorult egy személygépkocsi alá. Mindez szerdán, Szabolcs-Szatmár-Beregben.

Tűz volt egy tiszaberceli kisbolt raktárában. A hetven négyzetméteres helyiségben papíráruk égtek, a lángok a boltra nem terjedtek át, személyi sérülés nem történt. Az ibrányi önkormányzati és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók két gyorssugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet, átszellőztették az épületet.

Teljes terjedelmében égett egy fa melléképület a balkányi Nádas tanyánál. A szakolyi önkormányzati és a helyi önkéntes tűzoltók egy vízsugárral, kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Három hektáros szabadtéri tűz keletkezett a 4-es főút 258-as kilométerszelvényénél, Újfehértó térségében. A lángokat az újfehértói önkormányzati és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók fékezték meg két vízsugárral, kéziszerszámokkal.

Villám csapott egy mátészalkai családi ház tetejébe, a tetőszerkezet égett harminc négyzetméteren. A helyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Két személygépkocsi ütközött össze a nyírmeggyesi Szalkai úton. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a rendőrségi helyszínelést követően a forgalmi akadályt megszüntették.