Nemrégiben lapunkban is beszámoltunk arról a szörnyűségről, ami Porcsalmán történt: egy pár éheztette, verte és koldulásra kényszerítette a kiskorú gyerekeit. Bízhatnánk abban, hogy egyedi esetről van szó, de sajnos a híradások másról tanúskodnak. Ezt erősítette meg podcastvendégünk, dr. Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője is, aki 2019 óta foglalkozik fiatalkorúak ügyeivel, és aki azt tapasztalja, vármegyénkben az elmúlt öt évben nőtt a kiskorú veszélyeztetése miatt indult büntetőügyek száma. Az ügyésszel e bűncselekmény alapeseteiről, a büntetési tételekről és a társadalom felelősségéről is beszélgettünk.