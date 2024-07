Kollegája fiával jár bokszolni.

– Manapság hetente kétszer megyek edzeni, kétszer futni, 5-6 kilométert, és két súlyzózást is beiktatok a szolgálattól függően. Ha máshogy nem fér bele, hajnalban futok a települések között vagy a Vajai-őstó körül. Néha komolyabb távot is vállalok, már félmaratont is futottam – magyarázta Kézi Zsolt, példás szolgálatát ’22-ben Pro Urbe díjjal ismerte el Vaja képviselő-testülete. – Amúgy már nem egyedül autózom Ópályiba. Az egyik kollegám 8 éves fiát érdekelni kezdte az ökölvívás, őt viszem és hozom. Nemrég a nagyobbik lányom is velünk tartott, kíváncsi volt rá, mi minden történik egy edzésen. Már nem vagyok akkora formában, mint amikor gáláztam, de a kihívás bizsergető érzése még mindig ott van minden kesztyűzésben, és még jól bírom. Egy időben szalkai kollegák is jártak a terembe, velük is jó volt ringbe szállni, de azt egy kezemen meg tudom számolni, a kezdő csapatból hányan járunk még oda.

A kitartás tanulható!

– Azt szeretem az ökölvívásban, hogy megtanít és ösztökél is a kitartásra. Persze magabiztosságot is ad, ami rendőrként nem hátrány, és az is tetszik benne, hogy egy csapat tagja lehetek. Hálás vagyok Csabinak, hogy a garázsát kibővítette, és fel is nézek rá, hogy 54 évesen is beáll még kesztyűzni. Remélem, legalább eddig én is tudom ezt csinálni – mondta, és elárulta, bokszos reflexeit már rendőrként is kamatoztatta. – Voltam hivatalos személy elleni erőszak sértettje, hiszen egy ittas fiatalember kétszer is fejen üthetett volna, ha nem hajolok el előle. Harmadik suhintásra már nem volt lehetősége, mert jogos önvédelmet gyakoroltam, és fekvő helyzetből már nem tudott állon vágni. Olyanra is volt példa, hogy a Vánczku Boxing Team edzőtermébe betért egy fickó, akivel szemben korábban intézkedtem. Ittasan kötekedett velem, bántalmazást is kilátásba helyezett, és emlékezett is az esetre. Felajánlottam neki, hogy ezt ott következmények nélkül megpróbálhatja, de nem élt vele. - olvasható a police.hu oldalán.