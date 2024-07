Hónapokon keresztül veréssel fenyegette és koldulásra kényszerítette 12 éves lakótársát egy 17 éves fiú Mátészalkán. Sőt, ha nem csinálta azt amit mond, volt hogy meg is verte. A kisebb fiút egy bevásárlóközpontba és egy parkolóba küldte koldulni, majd elvette a pénzét, sőt rávette hogy mosogasson és megágyazzon neki. A fiatalt most egy hónapra letartóztatta a bíróság, később - ha bűnösnek találják - akár 10 év börtönt is kaphat.

Forrás: tenyek.hu