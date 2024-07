A vétkes sofőrnek eszébe sem jutott, hogy rossz irányba hajt, amíg valaki meg nem állította őt - írta a Bors.

Itt a nyár, megnövekedett a forgalom a hazai autópályákon. Épp ezért jön mostanában gyakran szembe a hír az emberrel, hogy egy autós a forgalommal szemben hajt fel valamelyik pályára. Nos, ez történt most is, amikor is az M3-as autópályán egy szabálytalan autós menetiránnyal szemben hajtott fel. A vétkes sofőr ráadásul észre sem vette a hibát, így nem értette, miért állítja őt meg egy másik, szabályosan közlekedő sofőr és közli vele, azonnal forduljon vissza.

Az esetről a szabályosan közlekedő sofőr videót is készített. Ezen jól látszik az irányt eltévesztő autós értetlensége, amikor közlik vele:

Ez errefele egy irányú. Így nagy baleset lesz.

- hallani Szilágyi Gábor figyelmeztető hangját, aki később a Tényeknek részletesebben is elmondta mi történt. Kiemelte, nem akart hinni a szemének, amikor látta, vele szemben hajt egy autós a pályán.

Az M3-asról kifelé hajtottam és velem szemben, az én sávomban egy személyautós nagy tempóval közlekedett. Aztán én felhívtam a figyelmét, hogy ez így nem jó, mert baleset lesz, forduljon vissza. Sajnos tudatlanok az emberek.

A videót egy vezetéstechnikai oktató, Csörgő László is elemezte:

A figyelmetlenség az, ami ezekhez vezet.

- közölte hozzátéve, hogy egy pillantás felhajtás közben a navigációra vagy épp a csörgő telefonra ilyenkor és máris megtörténik a baj. Elmondta, a szerencse a tragédia elkerülésében most az volt, hogy mindketten viszonylag kis sebességgel mentek és, hogy a szabályosan közlekedő autós még időben képes volt felmérni a helyzetet és lehúzódott.