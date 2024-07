Mécsesek, fotók, virágcsokrok, koszorúk és szívszorító üzenetek tucatja lepte el a Tisza partjának azt a fáját, ahol július 1-én, egy három ember életét követelő tragédia történt. Aznap aggódó telefon érkezett egy tokaji családtól: a hozzátartozók kétségbeesve mondták el, hogy szeretteik nem tértek haza a tiszai fürdőzésből.

Forrás: illusztráció: pixabay

A mindössze 17 éves T. Dávid és 16 éves szerelme, L. Evelin, Dávid nagybátyjával együtt ment le egy kis pancsolásra. Később, a keresésükre indulók már csak a hűlt helyüket találták. A stégen baljós jelekre bukkantak: a három ember levetett ruháját egy németjuhász kutya őrizte. Bár a kutatócsapatok azonnal elindultak és a család is az utolsó pillanatig reménykedett abban, hogy épségben előkerülnek, a valóság keserves volt: másnap ugyanis mind a hármuk holttestét megtalálták - írta a Bors.

Bár egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt azon a tragikus napon, a helyiek közül többen is azt beszélik, hogy először a nagybácsi csobbant be a vízbe, majd elmerült. Ekkor ugrott utána Dávid és Evelin, akik megpróbálták partra vinni a férfit, azonban a Tisza sodrása mind a hármukat elragadhatta.

A történtek után nem csak a család és a barátok, de a helyiek is egy emberként gyászolják a folyó három áldozatát.

Nem tudom elhinni, hogy nincsen többé, még csak 17 éves volt, nem is élt. Most, szeptemberben lett volna 18 éves. Soha nem fogom őt elfelejteni, amíg csak élek

- mondta korábban lapunknak Dávid egyik ismerőse. A környéken mindenki nagyon kedvelte Dávidot, ismerősei nagyon örültek, hogy pár hónappal ezelőtt rátalált Evelinre. A fiatalok február óta alkottak egy párt, azóta elválaszthatatlanok voltak.

Most valóságos zarándokhellyé vált a tiszai tragédia helyszíne, ahova ismerősök, barátok és ismeretlenek is kilátogattak.

Többen apróbb emlékeket is elhelyezett a fánál: volt, aki egy rövid üzenetet hagyott, míg mások koszorúkkal vagy éppen mécsessel emlékeztek meg a tragikus sorsú szerelmesekről és Dávid nagybátyjáról.

Többen is levittek oda pár dolgot, hogy megemlékezzenek Dávidékról. Nekem a legjobban egy fotótól szorult össze a szívem, azon még olyan boldogok voltak!

- mondta egy helybéli.