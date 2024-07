Halálra rémültek a helyiek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Rakamazon a minap, mikor szombaton (július 27.) délután füstszagra és méteres lángokra lettek figyelmesek. Úgy tudni, hogy többen azonnal odarohantak a tűz forrásához, ahol észrevették: az egyik ház udvarán álló kocsi kapott lángra.

Úgy tudjuk, hogy bár azonnal értesítették a tűzoltókat, a lángok veszélyesek voltak: először egy másik kocsira terjedt át, majd szépen lassan a garázs is lángokban állt, a tűz pedig pillanatok alatt az ottani hodályra is átterjedt. Információink szerint nem csak a nyíregyházi hivatásos, de a rakamazi önkéntes tűzoltók is a helyszínre rohantak - olvasható a Borson.

Kigyulladt egy személyautó Rakamaz településen, a Kossuth úton. A tűz átterjedt a mellette parkoló kocsira, a mintegy hatvan négyzetméteres garázsra és a hodályra is

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Vesztegetni való idejük egyáltalán nem volt: a tűz ugyanis ekkora már a halálra rémült szomszédokat és utcát fenyegette.

Szerencsére azonban sem a tűzoltók, sem a helyiek nem haboztak: többen, a szomszédok közül is megpróbáltak segíteni, míg a kiérkező tűzoltóknak végül egy órán belül sikerült elfojtaniuk a lángokat, még azelőtt, hogy a tűz átterjedt volna a szomszéd házra.

A Bors úgy értesült, hogy a garázsban két kocsi égett porig:

Egy sima meg egy platós autó égett le, mind a kettő használhatatlan. Ez így is nagy veszteség, tudom, nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki segített, mert rosszabb is lehetett volna. Az idő forró volt, de kissé szeles, úgyhogy többen is tartottunk tőle, hogy terjedni fog a tűz

- mondta el egy helybeli. Az ott élő családapa is hálás volt a tűzoltók munkájáért, azt a helyi önkormányzati képviselő és egyben az önkéntes tűzoltók parancsnokának oldalán köszönte meg:

Ezuton szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített a bajban: szomszédok, ismerősöm vagy csupán egy arra járó idegen, aki kockáztatta a saját testi épségét, hogy nekem segített. Köszönöm még egyszer

- írta hálája jeléül a helyieknek és a tűzoltóknak üzenve az ott élő Róbert.