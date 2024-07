Szerelmével üldözte, követte a munkahelyére, éjjelente az ajtaján dörömbölt, sőt kétszer be is tört hozzá és megverte. Így tette pokollá nő ismerőse életét egy nyíregyházi férfi. Az asszony megsajnálta a 40 év körüli hajléktalant és kerti munkákkal bízta meg. Ezután viszont zaklatni kezdte őt, ami odáig fajult, hogy többször követte, majd féltékenységi rohamában be is tört hozzá és az ágyában támadt rá a nőre. Most vádat emeltek ellene. -