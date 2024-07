Szén-monoxid miatt az év első felében 27-szer riasztották Szabolcs-Szatmár-Beregben a tűzoltókat, 9 ember szenvedett valamilyen mértékű CO-mérgezést. A júniusi hőségriasztás négy napjában országosan 24-szer vonultak a tűzoltókat szén-monoxid miatt – emlékeztetett Rutkai-Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, ahogy arra is: az érzékelők nyáron is életet mentenek, a jó minőségű készülék időben jelzi a bajt.

A szén-monoxid-mérgezés nyáron is valós veszély, a tűzoltók mérésekkel igazolják a mérgező gáz jelenlétét

Fotó: katasztrófavédelem / Forrás: katasztrófavédelem

Az elmúlt héten szombaton két szén-monoxid-érzékelő is jelzett vármegyénkben, az egyik Nyíregyházán egy Korányi Frigyes utcai társasházban, a másik Nyírpazonyban egy Kossuth utcai ingatlanban. A kiérkező tűzoltók mérései mindkét helyszínen kimutatták a mérgező gáz jelenlétét, amit a fürdőszobákban üzemelő gázkazánok okozhattak. A gázszolgáltató szakemberei a kazánok további használatát azok felülvizsgálatáig megtiltották. Az esetekről értesítették a kéményseprőket. A vasárnap sem múlt el CO-s eset nélkül. Aznap este egy nyíregyházi Szarvas utcai ingatlanban jelzett az érzékelő. A szén-monoxid-mérgezés tehát egész évben, nyáron is létező veszély, ráadásul még olyan épületekben is, ahol gyűjtőkémény van.

Légdugó alakulhat ki

– Minden nyílt lánggal működő fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, hiszen ha nem jó a szellőzés, ezek a berendezések elhasználják a helyiség levegőjét, tökéletlen égés jön létre, amelynek a mellékterméke a szén-monoxid – magyarázta Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy.

– Ugyan nem fűtünk most, de meleg vizet használunk, és fontos tudni, ilyenkor is keletkezhet szén-monoxid. A nagy kánikulában előfordulhat, hogy a kintinél hűvösebb levegő beszorul a kéménybe, és a vízmelegítés során keletkező füstgáz nem tudja azt kilökni, emiatt visszaáramlik a lakótérbe, és szén-monoxid jön létre. A légdugó miatt fontos nyáron is szén-monoxid-érzékelőt működtetni ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak – tanácsolta a szóvivő. Hozzátette: a katasztrófavédelemhez évről évre egyre több szén-monoxiddal kapcsolatos segélyhívás, bejelentés érkezik úgy, hogy „jelzett az érzékelőnk, már szellőztetjük, és elhagytuk az ingatlanunkat”. Ez azt is jelenti, hogy egyre többen használnak szén-monoxid-érzékelőt az otthonukban. – Abban a helyiségben, ahol nyílt lánggal működő eszköz van, nem elég néha kinyitni az ablakot, az állandó és automatikus levegő-utánpótlásról gondoskodni kell. Az ajtókba, ablakokba résszellőzőt érdemes tenni, és az egyéb épületgépészeti berendezéseket – páraelszívó, motoros szagelszívó ventilátor, mobil klíma, szárítós mosógép – is figyelembe kell venni, mert ezek szintén a lakás levegőjét használják – hangsúlyozta a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője, aki kiemelte: CO-érzékelőt csak megbízható forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó üzletben szabad vásárolni.