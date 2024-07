14 éves lányt kényszerített szexmunkára egy nő és a fia egy szabolcsi faluban. A lánynak nem volt hova mennie, heti hat napon dolgoztatták, még akkor is, amikor terhes volt, és ha nem keresett eleget megfenyegették és meg is verték. A lány 3 év szenvedés után menekült el. Az ügyészség most emelt vádat a család ellen emberkereskedelem miatt, az anya viszont azt állítja: ő maga is áldozat, a fia rendszeresen verte.

Forrás: tenyek.hu