Volt még egy emlékezetes fogása.

– Már egy ideje nyomozóként szolgáltam, amikor egy késsel fenyegetőző fiatalember kirabolt egy tiszavasvári dohányboltot, és ha jól emlékszem, 170 ezer forintot zsákmányolt. Az arcát nem lehetett jól kivenni a biztonsági kamera felvételén, de ismerős volt a mozgása. Sejtettem, ki lehet, és még aznap elfogtuk a tartózkodási helyén. Nemrég szabadult – emlékezett a főtörzszászlós, aki ez év márciusától ismét körzeti megbízottként szolgál, méghozzá Tiszavasváriban. – Így reggelente a fiamat is láthattam, amikor áprilisban itt volt kéthetes gyakorlaton, és hamarosan még többször találkozhatunk a 8 órás eligazításon. Ő ugyanis a Tiszadobi Rendőrőrsön szolgált, és augusztusban oda fog visszatérni.

Nagy István Benjámin (b) a Tiszavasvári Rendőrkapitányságon szolgál, akárcsak édesapja, Nagy István főtörzszászlós

Forrás: rendőrség

Nagy István Benjáminnak kedvére való, hogy már rendőrpalántaként édesapja kollegájának mondhatja magát.

– Jó érzés, de nemcsak apa miatt, hanem azért is, mert több kollegáját is az ismerősömnek mondhatom. Ők is örültek és gratuláltak, hogy ezt az életpályát választottam – magyarázta az technikum hamarosan másodéves tanulója, aki a tiszavasvári Váci Mihály Gimnáziumban érettségizett. – Számomra valahogy sosem volt kérdés, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Rendőrös környezetben szocializálódtam, az öcsémmel leggyakrabban rendőröset játszottam, és bármikor beültem az apám mellé, illetve mögé a szolgálati autóba, elképzeltem, ahogy én vezetem, kapcsolom a kéket, és megyek küldésre. Remélem, valamikor a nem túl távoli jövőben közös szolgálatot is teljesíthetek édesapámmal, mert jó eséllyel remélhetem, hogy jövő ilyenkor, amikor végzek Miskolcon, ide, Vasváriba kerülhetek.

Volna még valami, illetve valaki.

– A kisebbik fiam, Márk még gimnazista, jövőre fog érettségizni, de már eldöntötte, hogy ő is rendőr lesz – árulta el Nagy István, és elmosolyodott. – Még a rokonságomban sem volt rendőr, amikor ezt a hivatást választottam, és nézzenek oda, lassan elmondhatom, hogy velem együtt már három is van a családomban. Erre álmomban sem gondoltam, és persze büszke vagyok mindkettőjükre, meg kicsit magamra is, hogy ilyen jó példával tudtam elöl járni. Volt feleségem is elégedett ezzel a „közbiztonsági” helyzettel, és velem együtt kíváncsian várja, a harmadik gyerekünk milyen pályát fog választani.