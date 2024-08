Tűz 1 órája

Életben maradt a tűzből kimentett kölyökmacska

Nem is hallott, nem is látott, és még a színét is elvesztette, DE!!!! életben maradt a kölyökmacska!

Szon.hu Szon.hu

Forrás: Fotók: Nyíregyháza HTP

Rommá égett egy ház Nyíregyházán pár napja, a tető beszakadt, a helyiségek lángokban álltak. A tulajdonos szerencsére kimenekült, de hova meneküljön egy siket macska? Igen. Siket. Nem hall. A füst miatt nem is lát. Elbújik. Nyávog. Ennyit tud tenni. Végül is Kate Winslet is csak a sípjában bízhatott a Titanic süllyedése után. Főhősünk, a fehérből szürkére váltott macska a kád alatt nyávogott, ott találtak rá a derék nyíregyházi tűzoltók. Kimentették, megállapították, hogy túl sok füstöt szívott, majd azonnal átadták a mentőknek, akik oxigénmaszkkal lélegeztették. Túlélte. Egy élet mínusz. Maradt nyolc. -adta hírül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!