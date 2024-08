Ajak 1 órája

Elfajult a családi veszekedés, széklábbal verte halálra az apját

„Megöltem az apámat!” Ezzel hívta fel az anyját egy férfi, miután egy szék lábával agyonverte az apját Ajakon, Szabolcsban. Úgy tudjuk, több mint 50-szer sújtott le, amitől az apa fejének a fele eltűnt. A fiú nemcsak az anyját hívta fel, de a rendőröket is és nekik is elmondta, hogy mit tett. A brutális gyilkosság csütörtök este történt, a bíróság már le is tartóztatta a 28 éves férfit.

Forrás: tenyek.hu

