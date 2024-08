Több, egymáshoz épített raktár égett (továbbterjedve egy többszintes irodaépületre is) teljes terjedelmében kedd délután Nyíregyházán, a Rákóczi úton, közvetlenül a hajléktalan ellátást biztosító Oltalom Szeretetszolgálat Nappali Centruma mellett. Az Oltalom Szeretetszolgálat a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásával, a nyíregyházi önkormányzatával kötött ellátási szerződés keretében végez szociális munkát.

Mivel a füst az épület felé terjedt, félő volt, hogy a tűz érinteni fogja a Centrum épületét is, ezért a bentlakásos intézményi ellátásban részesülő 90 főnek el kellett hagynia az épületet. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere a polgármesteri hivatal szociális és köznevelési osztályának munkatársaival haladéktalanul segítséget nyújtott szerződött partnerének, megkezdte az ellátottak esetleges áthelyezésének megszervezését, folyamatos kapcsolatot tartott a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársaival. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Egészségügyi Centrumának munkatársai az akut ellátásban nyújtottak segítséget (ápolást igénylők elhelyezése, vízosztás, stb.).

A tűzoltóegységek emberfeletti munkájának köszönhetően végül sikerült eloltani a tüzet, így nem volt szükség az átszervezésre, estére az ellátottak visszatérhettek az épületbe.

Köszönjük minden, a tűz oltásában és a segítségnyújtásban résztvevők áldozatos munkáját – reagált megkeresésünkre a városháza sajtószolgálata.

Frissítés

Eloltották a raktárépületekben keletkezett tüzet Nyíregyházán

Eloltották a tűzoltók a raktárépületekben kedd délután keletkezett tüzet Nyíregyházán - közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság szerda délelőtt a honlapján. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a tűz miatt a közeli hajléktalanszálló kilencven lakóját ideglenesen ki kellett költöztetni az intézményből.

A katasztrófavédelem közleménye szerint a helyi hivatásos tűzoltók megkezdték az utómunkálatokat. Az oltásban a városi egységek mellett a kisvárdai, a hajdúnánási, a szerencsi, a záhonyi, a baktalórántházi és a demecseri egységek mellett több szabadnapos tűzoltó is részt vett, munkájukat erőgép segítette.

Az önkormányzat az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a füst miatt a közvetlenül a kigyulladt raktár- és irodaépületek mellett fekvő, hajléktalanellátást biztosító Oltalom Szeretetszolgálat bentlakásos intézményéből kilencven embert költöztettek ki, de ők kedd este már visszatérhettek az épületbe.

A Rákóczi utcában több, ruhák tárolására használt raktárépület gyulladt ki kedd délután, a tűz egy kétszintes irodaépületre is átterjedt. Egy embert a tűzoltók mentettek ki az épületből, őt a mentők könnyebb sérülésekkel szállították kórházba.

Az oltás idejére több órára teljesen lezárták a forgalom elől a 38-as főút városból kivezető szakaszát. A tűz sűrű, fekete füstjét a város távolabbi pontjairól is látni lehetett.

