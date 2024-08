Több, egymáshoz épített raktár égett teljes terjedelmében kedd délután Nyíregyházán, a Rákóczi úton, mintegy hétezer négyzetméteren. A tűz továbbterjedt egy többszintes irodaépületre is. Az épületekben ruhákat tároltak. A tűzesethez tizenhat technikai eszköz, köztük három vízszállító, két magasból mentő és egy S3-as különleges tűzoltó eszköz vonult, Nyíregyházáról, Nyírbátorból, Kisvárdáról, Mátészalkáról, Hajdúnánásról, Baktalórántházáról, Szerencsről és Demecserből. A tűz oltását a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A tűz mellett lévő épületet kiürítették, azt kilencvenöt ember hagyta el ideiglenesen. Hatvannyolc hivatásos, tizenöt szabadnapos és négy önkéntes tűzoltó vízágyúkkal, csaknem tíz vízsugárral és habosított vízsugarakkal oltotta a lángokat. Az egységek a lemezborítású raktárhelyiségeket roncsvágóval több helyen megbontották, majd munkagép segítségével az izzó, parázsló részeket szétszedték. A sűrű fekete füst miatt a borsodi katasztrófavédelmi mobil labor a tűzeset helyszínén, valamint a környező utcákban méréseket végezett, amelyek a lakosságot veszélyeztető mértékű káros koncentrációt nem mértek. A tűzeset során egy ember az épületben rekedt, őt a tűzoltók mentették ki és átadták a mentőknek. A tűz keletkezési körülményeinek megállapítására tűzvizsgálati eljárás indul. A tűz oltása jelenleg is tart, hat technikai eszközzel, öt vízsugárral jelenleg is dolgoznak a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a káreset felszámolásán. - adta hírül szerkesztőségünknek a katasztrófavédelem.