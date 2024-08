A nyíregyházi, nyírbátori, a kisvárdai, a hajdúnánási, szerencsi és baktalórántházi hivatásos tűzoltók a Szabolcs-Szatmár- Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolálat irányítása melett oltják a lángokat Nyíregyházán. Az oltásban több szabadnapos tűzoltó is részt vesz. A Rákóczi utcában raktárépületek égnek, és a tűz egy kétszintes irodaépületre is átterjedt. Az egységek egy embert kimentettek az egyik épületből. A rajok munkáját munkagép is segíti.

Forrás: VÉSZ