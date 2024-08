A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának nyomozói kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt állították meg N. Gy. 44 éves nyírbátori lakos autóját, és igazoltatták utasát, a 36 éves Á. E. nyíregyházi lakost is július 24-én este Újfehértón. A férfiak autójának átkutatásakor 26,4 gramm fehér port, 5 színes tablettát, két digitális mérleget, és önzáró tasakokat találtak, míg Á. E. ruházatában további 10,5 gramm kábítószergyanús növényi származékot és egy adathordozót, rajta marihuána termesztéssel kapcsolatos fájlokkal. Ezután tartottak kutatást N. Gy. nyírbátori lakóhelyén, ahol 143,7 gramm kábítószergyanús fehér port, valamint annak maradványával szennyezett eszközöket találtak és foglaltak le.

Rendszeresen árusította

A nyomozók célja a drogbiznisz teljes felszámolása volt, ezért alaposan átkutatták az N. Gy. tulajdonában lévő, Hajdúszoboszló-külterületi ingatlant is, ahol a két férfi rendszeresen megfordult. A biztonsági kamerarendszerrel védett épületben egy cannabis ültetvényt számoltak fel, mintegy 166 különböző fejlettségű növényt, valamint a termesztéshez szükséges eszközöket és tápoldatot foglaltak le. A Szabolcs vármegyei nyomozók N. Gy.-t kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása, Á. E.-t kábítószer birtoklása elkövetésének megalapozott gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt. N. Gy. vallomásában elismerte, hogy anyagi haszonszerzésből rendszeresen árusított kábítószert. Á. E. nem tett vallomást. A nyomozók kábítószer-kereskedelem gyanújával kihallgatták a 26 éves B. M. Gy. encsencsi lakost is, aki rendszeresen N. Gy.-től vásárolt kábítószert, hogy az ismerőseinek eladja. Kábítószer-birtoklással gyanúsítják továbbá a 31 éves K. E. nyírbátori lakost, aki élettársa, N. Gy. távollétében kiszolgálta kábítószerrel B. M. Gy.-t. A nyomozás célja a teljes körű felderítés, így további gyanúsítások várhatók az ügyben. - olvasható a police.hu oldalon.