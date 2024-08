A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett megfékezték a lángokat Nyíregyházán, ahol tegnap délután ruhák tárolására használt raktárépületek gyulladtak ki a Rákóczi utcában. A tűz egy kétszintes irodaépületre is átterjedt. A városi egységek mellett a kisvárdai, a hajdúnánási, a szerencsi, a záhonyi, a baktalórántházai hivatásos és a demecseri önkéntes tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre, Mátészalkáról és Nyírbátorból pedig vízszállítók mentek az esethez. Az oltásban több szabadnapos tűzoltó is részt vett, valamint erőgép is segítette a munkát, amely közben egy embert kimentettek az egyik épületből. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók jelenleg egy létrasugárral, négy vízsugárral és kéziszerszámokkal megkezdték az utómunkálatokat. - olvasható a katasztrófavédelem oldalán.