Eloltották a tüzet Tiszavasváriban

2024.08.23. 17:13

A hajdúnánási, a nyíregyházi és a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, három vízsugárral, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendővel eloltották a tüzet, valamint befejezték az utómunkálatokat Tiszavasváriban, ahol mintegy négy hektáron égett a száraz fű, a gaz és a bozótos a Pálffy utca melletti szakaszon. A lángok két lakóházat is veszélyeztettek, de nem terjedtek át. A lakók a tűzoltási munkálatok kezdetén elhagyták az épületeket, de már visszatérhettek otthonukba.

Körülhatárolták a tüzet Tiszavasváriban

2024.08.23. 16:35

A hajdúnánási, a nyíregyházi és a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, három vízsugárral, kéziszerszámokkal és puttonyfecskendővel körülhatárolták a tüzet Tiszavasváriban, ahol mintegy négy hektáron égett a száraz fű, a gaz és a bozótos a Pálffy utca melletti szakaszon. A lángok két lakóházat is veszélyeztettek, de nem terjedtek át. A lakók a tűzoltási munkálatok kezdetén elhagyták az épületeket, azóta már visszatérhettek otthonukba.

Nagy területen, ezer négyzetméteren ég a száraz fű, a gaz és a bozótos Tiszavasváriban, a Pálffy utca melletti szakaszon. A tűz két lakóházat is veszélyeztet, amelyeket elhagytak a lakók. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók már a helyszínen dolgoznak, a nyíregyházi és a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez tart. - olvasható a katasztrófavédelem oldalán.