Hazánkban jelenleg öt Honvédelmi Sportközpont működik: Balassagyarmaton, Újfehértón, Baján, Szarvason és Szigetváron. A Honvédelmi Sportszövetség ezekben a központokban szervez nyári táborokat, sőt ezeken túl is több turnus indult a honvédséggel együttműködésben – tudtuk meg dr. Simicskó Istvántól, a sportszövetség elnökétől, aki csütörtökön az újfehértói honvédelmi táborba látogatott, hogy megtekintse a gyerekekre váró foglalkozásokat. A sportszövetség ötnapos napközis táborai a játékra, a sportra és az élményközpontú hazafias, honvédelmi nevelésre épülnek. A sportot a napi kétórás edzésekkel hozzák közelebb a gyerekekhez, akik ez alatt az öt nap alatt rengeteg élménnyel gazdagodnak, miközben betekinthetnek a katonai hivatás kulisszái mögé is.

Dr. Simicskó István azt is felidézte, a Honvédelmi Sportszövetséget 2017-ben alapították, és nagyon sikeresen működik.

– A korábban meghatározott nevelési célok, a honvédelmi ismeretek átadása évről évre egyre jobban működnek, és a honvédelmi táborokra jelentkezők száma is folyamatosan növekszik. A tagszervezeteink száma eléri az 560-at, amik szintén szerveznek nyári táborokat. Több mint 80 ilyen tábor van, tehát nagyon színes a választék. Ez a paletta rengeteg lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok értékes ismeretekkel, különleges képességekkel, kompetenciákkal gazdagodjanak. Ezek nem csupán akkor lesznek hasznosak, ha későbbi életpályájuk során a Magyar Honvédséget, a haza szolgálatát választják, hanem az élet nagy küzdelmeihez is remek kapaszkodót nyújtanak – hangsúlyozta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, aki arról is beszélt, milyen foglalkozások várnak a nyári táborokban a gyerekekre.

Sikeres a kadétprogram

– Bár honvédelmi táborokról beszélünk, a foglalkozásokon a játékosság kerül az előtérbe, rendkívül sok élménygazdag program vár a gyerekekre. Megismerkedhetnek a lézeres, illetve az airsoft lövészettel, különféle technikai sportokkal. Emellett egyes küzdősportok – mint a kempo, kyokushin karate és cselgáncs – világába is betekinthetnek, és egyszerűbb önvédelmi fogásokat is elsajátíthatnak. Találkozhatnak a középiskolás kadétokkal is. Szintén nagy öröm számunkra, hogy a Honvéd Kadét Program is rendkívül sikeres. A Magyar Honvédség immár 150 iskolával kötött szerződést, és mintegy 10 ezer kadét van már az országban. Az ő számuk is évről évre növekszik – tette hozzá. Dr. Simicskó István azt is elárulta, a honvédelmi sportközpontok beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, és azt szeretnék, ha a jelenlegi öt intézmény mellett később minden vármegyében, aztán valamennyi járásban lennének sportközpontok.