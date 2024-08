Délután négy órakor észlelték az Oltalom Szeretetotthon munkatársai a szomszédos telken lévő épület füstjét. – Hamar kiérkeztek a tűzoltók, rendőrök, és kiderült, hogy nagyobb a baj, mint amire számítottunk – mesélte Papp András intézményvezető-helyettes. – Felmerült a veszélye annak, hogy a tűz átterjed az intézményeinkre is, ezért evakuálni kellett a 40 férőhelyes átmeneti szállóból, illetve az 50 férőhelyes idősek otthonából is az embereket. Sok idős beteg ember van, fekvőbetegek is, akik folyamatos ápolásra szorulnak. Szerencsére ebben kaptunk a rendőrségtől és a mentőszolgálattól is segítséget, illetve nagyon sok munkatársunk a munkaideje lejárta után is itt maradt, illetve bejöttek szabadnapról, szabadságról is, és természetesen itt a szemben lévő családok átmeneti otthonának, illetve az egészségügyi alapellátási igazgatóságnak a munkatársai is nyújtottak segítséget. Így sikerült biztonságba helyeznünk az összes ellátottunkat. A katasztrófavédelem munkatársai tudták kontrollálni a helyzetet, és meg tudták védeni a tűz melletti ingatlanokat. Szerencsére nem történt nagyobb baj, és így 21 órakor megkezdhettük a visszatelepülést. Mivel évente tartunk tűzriadó próbát, fel voltunk készülve erre az esetre, ezért is mehetett gördülékenyen a kiürítést, de éles helyzetben soha nem voltunk még, mindenki aggódott azért egy kicsit – mondta Papp András, az Oltalom Szeretetotthon intézményvezető-helyettese, és megjegyezte: a közben eltelt időben arra is felkészültek és megtalálták a megoldás arra is, hogyha nem térhetnek vissza a saját épületükbe. Az Oltalom Szeretetszolgálat a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásával, a nyíregyházi önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretében végez szociális munkát. Jászai Menyhért alpolgármester a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának munkatársaival kezdte meg az ellátottak esetleges áthelyezésének megszervezését, folyamatos kapcsolatot tartott a rendőrség és a Katasztrófavédelem munkatársaival. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Egészségügyi Centrumának munkatársai az akut ellátásban nyújtottak segítséget. A tűzoltóegységek emberfeletti munkájának köszönhetően végül sikerült eloltani a tüzet és így nem volt szükség az átszervezésre, az ellátottak visszatérhettek a saját helyükre.