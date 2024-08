Idegmérget tartalmazó rovarölő szerrel mosta meg gyerekei haját egy nő Ópályiban. A nő tetvek ellen használta a szert, amitől később a gyerekei rosszul lettek és hánytak, a legkisebb 2,5 éves kislány még el is ájult. A gyerekek életét sikerült megmenteni, de az anya ellen eljárás indult, most pedig újabb szakértőket vontak be az ügybe, a kicsiknek ugyanis akár maradandó agykárosodásuk is lehet - írta a Tények.