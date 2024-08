Egyetlen töltényt se

Aki a tartásra, viselésre és tárolásra vonatkozó szabályokat megszegi vagy az engedély kereteit lépi túl, annak visszavonják a fegyvertartási engedélyét, vagy szabálysértési feljelentést tesznek ellene, és eljárásban bírálják el a tettét. Például aki a lőszereket nem zárja el megfelelően, hanem széthagyja, az már szabálysértést követ el. Ha a hatóság döntése jogerőre emelkedik, fél évig nem tarthat fegyvert, az engedélyét vissza is vonják. Szabályszegés esetén – ilyen lehet, ha nem jelenti be a lakcímét 8 napon belül, vagy a tárolásra használt szekrény kulcsát elöl hagyja –, figyelmeztetés, pénzbüntetés, de akár az engedély visszavonása is lehet a szankció – ismertette a következményeket az alezredes.

A nem hivatalos fegyverboltban, hanem fű alatt vásárolt fegyvert nem fogják engedélyezni, aki pedig e nélkül tartja, élete végéig retteghet a lebukástól és a következményektől.

– Önvédelmi lőfegyvernél ötévente az összes feltételt újra ellenőrizzük, mert lejár az engedély. Vadászoknál nem jár le, de ötévente ott is van ellenőrzés, a bűnügyi nyilvántartásban pedig évente felülvizsgáljuk, hogy nem volt-e olyan esete, ami miatt elveszítheti az engedélyt – mondta Toldiné dr. Hepp Éva, aki figyelmeztetett arra is, még mielőtt valaki úgy döntene, hogy éles töltényt fog gyűjteni, ne tegye. Már egyetlen ilyen birtoklása is következményeket von maga után.