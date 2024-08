Frissítés 15:44

Mentőhelikopter érkezett a nyírbátori balesethez

Mentőhelikopter érkezett a nyírbátori, Gyulaji utcai vasúti átjáróban történt baleset helyszínére, ahol egy Debrecenből Tiborszállásra közlekedő vonat ütközött össze egy autóval. A nyírbátori hivatásos tűzoltók segítettek leszállni a szerelvény utasainak, akiket egy másik vonat szállít tovább. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a baleset miatt Nyírgelse és Nyírbátor, valamint Kállósemjén és Nyírbátor között nem járnak a vonatok.

Egy mozdony és egy személykocsi ütközött össze Nyírbátorban, a Gyulaji utcai vasúti átjáróban. A mozdony nagyjából száz méteren keresztül tolta maga előtt az autót. A kocsiban ketten ültek, a nyírbátori hivatásos tűzoltók a sofőrt és utasát is kiszabadították az összetört kocsiból. Az esethez mentő is érkezett. A baleset miatt a Gyulaji utcában és az érintett vasútvonalon is fennakadásra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem.