A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vámlaboratóriuma, a Szakértői Intézet évente több ezer mintát vizsgál. A most negyedévszázados szervezet az áruk jellemzőinek vizsgálata és tarifális besorolásuk révén nemcsak az adócsalás, a hamisítás, a tiltott szerek elleni küzdelmet támogatja, hanem a jogbiztonság erősítése mellett védi a költségvetést és a fogyasztókat is.

A NAV Szakértői Intézetének jogelődje, a Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete 25 éve kezdte meg működését, 2004-ben pedig tagja lett az Európai Vámlaboratóriumok Csoportjának, mai nevén a Vámlaboratóriumok Európai Hálózatának. Az Intézet feladatai az évek alatt folyamatosan bővültek, fő profilja azonban változatlan maradt: különböző termékek laboratóriumi vizsgálata. Tevékenységével hozzájárul a költségvetési bevételek növeléséhez is, hiszen a vám mellett több adónem (például az áfa, a népegészségügyi adó) hatálya alá tartozás is a termékek áruosztályozásán alapul. Az itt dolgozó szakemberek mindemellett elvégzik az áruforgalomban érkező ismeretlen vegyi anyagok analitikai vizsgálatát is, valamint a fogyasztók életét és egészségét védve szűrik ki a veszélyes, tiltott anyagokat.

Forrás: NAV

A vámlaboratórium mellett hét mobillaboratóriumot is segíti kollégáink munkáját, így az ország bármely pontján végezhető helyszíni ellenőrzés. A szakértők néhány perc alatt megállapítják, hogy történt-e jogsértés és ha igen, a pénzügyőrök és a revizorok azonnal tudnak intézkedni. A mobillaborokban évente ezres nagyságrendben vizsgálnak alkoholtermék- és ásványolajmintákat, és azonosítanak az előírásoknak meg nem felelő, vagy akár ismeretlen eredetű termékeket. A NAV mobillaborjai világszerte ismertek, számos ország vámhivatala érdeklődött irántuk. A magyar minta alapján például a csehek 2019-ben helyezték üzembe első mobillaborjukat.

Az Intézet legnagyobbrészt a NAV-szervek által vett mintákat vizsgálja, és állít ki róluk szakvéleményeket, de a rendőrség, bíróság vagy más szerv kirendelése alapján is szakértőként jár el árubesorolási, jövedéki minősítéssel kapcsolatos, továbbá termékhamisítási ügyekben. Ide futnak be vizsgálatra a kereskedelmi áruforgalomban érkező, tiltott vagy engedélyhez kötött ismeretlen vegyi anyagok – legtöbbször dizájnerdrogok – is. Szakértőink évente több száz mintából mutatnak ki kábítószert, új pszichoaktív anyagot, gyógyszerhatóanyagot, vagy épp kábítószer-prekurzort.