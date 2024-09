Nagy érdeklődés övezte a nyíregyházi bíróságon a letartóztatott 32 éves gávavencsellői férfi kihallgatását, akit, ahogy már beszámoltunk róla, egy 12 kislány meggyilkolásával vádolnak. A Tényeknek adott interjújában a gyerekgyilkos a lány terhességére és az ő ittas állapotára hivatkozott.

A gyerekgyilkos nyilatkozott

Fotó: tenyek.hu

Gyerekgyilkos bilincsben

A csütörtökön letartóztatott férfi azt állította, hogy azért vesztek össze, mert a lány azt mondta neki hogy terhes, de a férfi nem akarta hogy megtartsa a babát, ezért fojtotta meg és hagyta ott az áldozatát. Azt is kijelentette, hogy a lány édesanyja tudott a viszonyukról, sőt a feltételezett terhességről is, mert vett az áldozatnak terhességi tesztet is.

– Hát én már részeg voltam..., mielőtt észbe kaphattam volna... – mondta akadozva a kamerák előtt a férfi a bíróság folyosóján, és hozzátette: többször is volt szexuális kapcsolata az áldozattal, a házukban és a bűntett helyszínén, az erdőben is. A férfi szerint a gyerek édesanyja is tudott mindenről, a viszonyukról is, a nő fektette mellé a gyereket. Állítása szerint az anya drogos is. A letartóztatott vádlott azt is mondta, hogy a kislány közeledett felé. Előzőleg viszont az anya azt állította, hogy semmiről sem tudott. A férfi a riport végén úgy fogalmazott: legszívesebben véget vetne az életének.

A férfi ellen 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt indult eljárás, aki ráadásul családapa, van egy kétéves kisgyereke. A Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője, dr. Szim-Resán Dalma, azt nyilatkozta a Tényeknek, hogy jelenleg egy kiemelten súlyos, akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja a férfit a nyomozóhatóság, aki egyébként büntetett előéletű.