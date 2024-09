Az ügyészség további 3 hónapra a letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta annak a többszörösen büntetett előéletű férfinak, aki évekig bántalmazta élettársát, majd amikor a nő szakított vele és a szüleinél keresett menedéket, ide is betört, hogy a nőt ott bántalmazza.

A férfi továbbra is megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy élettársát hosszú időn keresztül, hetente több alkalommal megütötte, a haját cibálta. Amikor ezt megelégelve a nő titokban az édesanyja nyírbátori otthonába költözött, a gyanúsított a szülő háznál is többször megjelent, és követelte, hogy a nőt adják ki, illetve telefonon keresztül is hívogatta a sértettet, mely során megöléssel, vízbe fojtással fenyegette, ha nem költözik vissza hozzá.

A sértett és családja nagyon féltek a férfitól, ezért a ház ajtaját éjszakára beszegezték, és egy lánccal is rögzítették. A férfit azonban ez sem tartotta vissza, a zárt bejárati ajtót berúgta, és volt élettársa után a házat felkutatta. Az újabb veréstől rettegő nőt szerencsére nem találta meg, mert az egyik szekrény mögött sikerült elbújnia.

Az erőszakos férfi 3 hónapja letartóztatásan van, és az ügyészség álláspontja szerint a nyomozás eredményes lefolytatása érdekében ott is kell maradnia, mert továbbra is feltehető, hogy tanúkat befolyásolna, vagy újabb bűncselekményt követne el - írta Dr. Borsodi-Buss Emese, sajtószóvivő.