Barbócz Gergely főhadnagy, a Debreceni Rendőrkapitányság betörési alosztályvezetője ismerte fel kamerafelvételről annak a fülöpi betörőbandának a vezetőjét, amelynek tagjai májustól legalább 40 millió forint értékben loptak járműveket és értéktárgyakat debreceni és mikepércsi céges telephelyekről, illetve hajdú-bihari és szabolcs-szatmár-beregi önkormányzati ingatlanokból. A sztorit a Zsaru magazin írta meg – ezt adjuk most közre.

Az 1700 lelkes községben öt férfit fogtak el

Fotó: Police.hu

Szervezettek ellen szervezetten

– Kollégáimmal hamar felismertük, hogy szervezett bűnözői csoporttal van dolgunk, és mivel feltételeztük, hogy máshol is követnek el bűncselekményeket, a környező vármegyékben is tájékoztattuk a kapitányságok bűnügyi osztályait – idézte fel Barbócz Gergely, és hozzátette, Debrecenben hosszú évek óta nem történtek olyan vagyon elleni bűncselekmények, melyek során járműveket is loptak, hogy később azokkal vigyék el az összegyűjtött értéktárgyakat.

– Maszkot viseltek, de a biztonsági kamerák felvételein az is látszott, mind a négyen tudták a feladatukat. Az egyik a környéket figyelte, a másik a kerítést vágta és a járműveket indította, a többiek értéktárgyak után kutattak. Mindent vittek, amiből pénzt lehet csinálni, gépeket, szerszámokat, szerelvényeket, rézkábeleket, aluprofilokat és fémlapokat. A videók elemzése során egyértelművé vált, hogy a bűncselekményeket ugyanazok követték el. Szünetet tartottak, majd egy mikepércsi telephelyen tűntek fel újra, aztán Darvas és Vekerd önkormányzati ingatlanjaiba törtek be. Ezután együttműködésbe kezdtünk berettyóújfalui és hajdúhadházi nyomozókkal. Közben szabolcsi kollégák jelezték, hogy náluk Biri, Geszteréd, Nyírvasvári, Nyírbogát és Terem önkormányzatához törtek be. Egyeztetéseink során felmerült a gyanú, hogy azokat is ők követték el, ezért velük is kapcsolatba léptünk.

– A hatalmas kiterjedésű helyszínek között volt egy közel kéthektáros, ezért agyalnunk kellett, hol keressünk nyomokat. Munkatársaimmal széles körű szemlét végeztünk, és azokon a részeken, amelyeket nem mutattak a biztonsági kamerák, gondolatban rekonstruáltuk, miként viselkedhettek. Sikerült nyomokat rögzítenünk, de ezekről részleteket egyelőre nem mondhatok – tájékoztatott a főhadnagy, és hangsúlyozta, a rendőri összefogás volt a gyors felderítés záloga.

– Rég volt ilyen horderejű, több illetékességi területet érintő bűnügy errefelé, és ez a tény az együttműködésre is hatással volt. Minden kolléga segíteni akart, és így esett, hogy a Berettyóújfalui Rend­őrkapitányság nyomozói egy térfigyelő felvételén azonosították egy gépkocsi rendszámtöredékét. Az egyik, illetékességi területükön történt betörést követően egy közelben ügyelő biztonsági őrt is kikérdeztek, aki emlékezett egy autóra, amely a kérdéses időben megfordult a helyszín közelében. Kiszélesítettük a keresést, és egy másik kamerafelvételen a sofőr is látszott, akiben felismertem H. Jánost. Akadt vele dolgom, amikor a Püspökladányi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán szolgáltam. Fülöpre van bejelentve, és többszörösen büntetett előéletű, főleg betöréses lopások miatt ült.