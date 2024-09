Közlekedésbiztonsági razziát tartott a Nyíregyházi Rendőrkapitányság a Készenléti Rendőrség erőinek bevonásával a megyeszékhelyen szerdán. A földi egységeket a levegőből a KR helikoptere és drón is segítette. A magasból történő megfigyelés nagymértékben segíti kiszűrni a forgalomból azokat a közlekedőket, akik fittyet hánynak a szabályokra, és önmagukon kívül veszélyeztetik azokat is, akik velük ellentétben betartják a szabályokat, és a legnagyobb forgalomban is türelmesek, toleránsak.

A Rendőrség elkötelezett a közlekedésbiztonság javítása, és a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek megelőzése mellett. A visszatérő ellenőrzések hatékonyságának növelése érdekében komplexen alkalmazzák a rendelkezésre álló eszközöket és módszereket.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedési osztályainak állománya a KR erőinek támogatásával egy nap alatt 96 szabályszegőt szűrtek ki a forgalomból Nyíregyháza területén. 41 estben helyszíni bírságot, 47 esetben közigazgatási bírságot szabtak ki, 3 alkalommal szabálysértési feljelentést tettek, valamint 4 körözött személyt is elfogtak. Az elkövetett szabálysértések között szerepelt nagyobb számban a biztonsági öv használatának elmulasztása, a tilos jelzésen áthaladás, az elsőbbség és a kanyarodás szabályainak megszegése, valamint a sebességtúllépés.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében hasonló ellenőrzésekre kell számítani a jövőben is. Kérjük, hogy a közlekedési szabályokat mindig tartsák be, és vezessenek türelmesen, toleránsan kérte a rendőrség.