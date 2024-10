A gyanúsított férfi és nő az idén áprilisban ismerték meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő, 16 éves sértettet, akit prostitúciós tevékenység folytatására vettek rá. Róla pornográf tartalmú felvételeket készítve hirdetést is feladtak. A hirdetésre jelentkező férfiakkal a sértett pénz ellenében szexuális kapcsolatot létesített. A kiskorú sértett által keresett pénzt a gyanúsítottak teljes egészében elvették tőle, a telefonját szintén elvették, és nem engedték ki az ingatlanból. Időközben a házba beköltözött az ügy harmadik gyanúsítottja is, aki tudott a sértett szexmunkájáról, és a felügyeletében is közreműködött.

A sértett már nyár elejétől folyamatosan jelezte, hogy nem akarja tovább folytatni a tevékenységet, de a gyanúsítottak bántalmazással és fenyegetéssel további prostitúcióra kényszerítették. Annak érdekében, hogy a sértett hosszabb ideig bírja a munkavégzést, az egyik gyanúsított rendszeresen kábító hatású anyagot adott neki. A gyanúsítottak letartóztatását indítványozza a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség emberkereskedelem és gyermekpornográfia bűntette miatt a szökés és elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás veszélyeztetésének lehetőségére tekintettel – tájékoztatta szerkesztőségünket dr. Márton Anett Zsuzsanna helyettes sajtószóvivő.