Két helyezést is elhozott a katasztrófavédelem a remeteszőlősi bázison október 7-én megrendezett I. Belügyi Drón Kupáról. A Belügyi Tudományos Tanács a Széchényi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központtal, a Cloud for Intelligent Airplace Zrt. szakmai közreműködésével, a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány társszervezésében hívta életre az I. Belügyi Drón Kupát, amelyen egy dobogós harmadik helyet és a legjobb drónpilótának járó elismerést is megszerezte a katasztrófavédelem, amely két csapatot is indított.

Tapasztalatcsere, tudáspróba, ismerkedés és a legújabb innovációk beépítése a hétköznapi munkamenetbe, ez volt a célja a drón kupa életre hívásának. Rétvári Bence belügyi parlamenti államtitkár a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendőrképző Akadémiáján megtartott megnyitón úgy fogalmazott, hogy a drónok már ott vannak a rendőrség és a katasztrófavédelem mindennapjaiban. A drónok segítik a közlekedés biztonságának fenntartását, az erdőtüzek felmérését, az árvízvédelmi feladatokat, a helyszínelést és a határvédelmet is. Hangsúlyozta, a kormány arra törekszik, hogy a drónok képességeit minél hamarabb, minél több területen ki lehessen használni.

Ennek jegyében a belügyi ágazat rendvédelmi szervei első alkalommal mérték össze tudásukat az adott szakterületen. A csapatok harminc kérdéses tesztsor megoldása után kezdhettek hozzá a három részből álló gyakorlathoz. A hatfős csapatban a drónpilóta mellett egy segítő állt, míg négy felderítő a terepen dolgozott. Elsőként zászlókat kellett felkutatniuk és begyűjteniük, majd eltűnt ember keresésére indultak, ez után pedig egy komplikált, drónnal teljesítendő akadálypálya nehézségeit kellett leküzdeniük.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vármegyei, fővárosi és központi szervének informatikusaiból összeállított mindkét csapat sikeresen szerepelt. A tizenöt csapatból harmadik és ötödik helyen végeztek, míg az összesítésben a legjobb drónpilóta Vaskó László tűzoltó alezredes (Szabolcs-Szatmár Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) lett.