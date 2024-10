– Sajnos nagyon gyakran figyelmen kívül hagyják azt a szabályt, amiből egyébként vizsgát tettek. Nagyon sok esetben intézkednek a rendőrök a szabálytalankodókkal szemben, és gyakran vezet balesetekhez is a szabályok be nem tartása. Ezért kérem elsősorban a szülőket, nagyszülőket, ahol van B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező fiatal a családban, hogy figyelmeztessék azokat gyermekeket, akik 14, 15, 16 vagy 17 éves korukban már robogóval, illetve motorkerékpárral járnak naponta az iskolába, hogy tartsák be a szabályokat, a forgalom méretéhez alkalmazkodjanak, és inkább hamarabb induljanak el. Nem lehet elég gyakran ismételni azokat a veszélyforrásokat, amelyek nagyon sok esetben okozhatnak balesetet – nyomatékosította Bordás Béla, és megjegyezte: kanyarodásban lévő gépjárművezető nem minden esetben veszi észre a motorkerékpárt, ezért mindig nagyon figyelmesen, lassan kell közlekedni.

Látni és látszani

A városgondnok a pedagógusokat is kéri, hogy iskolákban, osztályfőnöki órákon figyelmeztessék a gyermekeket és a tanulókat a közúti közlekedés szabályainak a betartására. Sajnos nagyon sok esetben kapucniban, fülhallgatóval a fülükben közlekednek rollerral, kerékpárral a gyermekek az iskolájukhoz, és bizony ennek is nagy veszélye van, nem látnak, hallanak rendesen. Nagyon fontos a kultúra, az előzékenység, az udvariasság, erre is próbálják nevelni, ösztönözni a gyermekeket. Sajnos nap mint nap a vármegye, illetve Nyíregyháza belterületén is nagyon sok baleset történik, minden eset megelőzhető nagyobb körültekintéssel.