Hat kisgyereket megerőszakoltak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Porcsalmán. A gyanú szerint vérszerinti szüleik bántalmazhatták őket szexuálisan. A két lányt és négy fiút tavaly emelték ki a családból, a legidősebb 11 és fél a legkisebb 6 éves volt. A szörnyűségek azután derültek ki, hogy a gyerekek elmondták a nevelőszülőknek a történteket. - olvasható a tenyek.hu oldalon.

A pár szomszédja szerint a család tisztességes volt. A nő azt is mondta, hogy a házban sokan megfordultak. Nem csak a szülők laktak együtt a gyerekekkel. Szerintük a beköltözők lehettek azok, akik bánthatták a kicsiket.

- Kik laktak abba a házba?

- Nagyon sokan, nagyon sokan, voltak 30-an is

– mondta a Tényeknek.

A nyomozás során felmerült, hogy nem csak a szülők folytathattak szexuális kapcsolatot a gyerekekkel. Az élettársakat júniusban tartóztatták le. Akkor az anya tagadta, hogy bántotta volna a gyerekeit.

A férfi nyáron nem nyilatkozott, csak meredten nézett maga elé. Édesanyja most viszont kameránk elé állt, szerinte fia nem követett el semmit.

Az anyja volt a leghibásabb. Hibás annyiban a fiam, hogy nem hagyta el

– hangsúlyozta az asszony, aki szerint fia élettársa nem gondoskodott megfelelően a gyerekekről.

Fiam állandó odavolt, vagy napszámra, vagy alkalmi munkára. Nem állt oda, egy-két pofont levágott neki, meg is érdemelte, mert nem állt egyáltalán a gyerekek mellé, nem 'tisztálta', nem gondozta őket

– árulta el a férfi anyja.

A nő a letartóztatása előtt azt állította, hogy ő csak áldozat.

A szülőket azzal is gyanúsítják, hogy éheztették a hat kisgyereket, de volt, hogy patkányhúst adtak nekik, vagy emberi ürülékkel megkent kenyeret. Gyakran vesszővel, bottal, szíjjal verték őket, de a ház mögötti ólba is bezárták a kicsiket. Volt, hogy arra kényszerítették a fiaikat és lányaikat, hogy az utcára menjenek koldulni. A párnak több dolog miatt is felelnie kell majd a bíróságon.

A megalapozott gyanú szerint hatrendbeli 12. életévét be nem töltött személy sérelmére szexuális cselekmény végzése érdekében elkövetett emberkereskedelem bűntettével, hatrendbeli szexuális erőszak bűntettével, valamint hatrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével gyanúsíthatók megalapozottan

– mondta most Borsodi-Buss Emese a vármegyei főügyészség szóvivője.

A szülők június óta letartóztatásban vannak.