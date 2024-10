A futballt sokan kedvelik hazánkban is, az ultrák mellett gyermekes családok, idősek is szívesen látogatják a meccseket. Több szervezet hatékony együttműködésére van szükség egy sportesemény biztonságának garantálása érdekében. A rendőrségnek is kiemelt szerepe van abban, hogy a stadionokban és azon kívül is mindenki biztonságban érezze magát. A sportesemények normál, fokozott vagy kiemelt biztonsági kockázatúak lehetnek, a rendőrség ez alapján általában közterületen, illetve adott esetben azt kiegészítve a sportlétesítményen belül is biztosítja a közrend és a közbiztonság fenntartását.

A labdarúgó meccsekhez kapcsolódóan leggyakrabban pirotechnikai eszköz használata, rendzavarás, rendbontás és garázdaság miatt kell intézkedniük a rendőröknek. Ezek a cselekmények veszélyeztetik a résztvevők testi épségét, elkövetésük súlyos jogi következményekkel járhat.

Néhány példa az elmúlt időszak intézkedéseiből:

A Bozsik Aréna egyik szektorában május 19-én a mérkőzés közben három ember verekedett össze. A stadion kamerarendszerének segítségével azonosították őket, valamennyiük ellen csoportosan elkövetett garázdaság miatt indult büntetőeljárás.

Augusztus 2-án a győri ETO Stadionban a mérkőzés lefújását követően egy szurkoló provokálta az ellenfél drukkereit, csak a rendőröknek sikerült megfékezniük. Előállították és szabálysértési eljárás indult vele szemben.

A Nyíregyháza Városi Stadionban augusztus 25-én több szurkoló pirotechnikai eszközt használt a szektoron belül. A kameraképek alapján két fővel szemben szabálysértési eljárás indult, pénzbüntetést kaptak és egy évre kitiltották őket a sportlétesítményből.

Büntetőeljárás indult azzal a férfival szemben is, aki szeptember 10-én a Puskás Arénában a meccs lefújását követően egy másik nézőt arcon ütött.

Október 6-án, Zalaegerszegen, a mérkőzést követően a vasútállomáson egy szurkoló betörte egy vonat ablakát. Rongálás miatt indult ellene szabálysértési eljárás, több tízezer forintos helyszíni bírságot kapott.

Annak érdekében, hogy egy futballmérkőzés mindenki számára békés közösségi élmény legyen, kérjük, tartsa be a szabályokat és működjön együtt a rendőrséggel, illetve a rend fenntartásában közreműködőkkel! A rendbontók, garázdák és egyéb erőszakos cselekményt elkövetők továbbra is határozott rendőri fellépésre számíthatnak. - olvasható a police.hu oldalon.