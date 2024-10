Sinkovits István törzszászlós, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály baleseti helyszínelője 22 éve dolgozik szerencsétlenségek helyszínén, de csak nemrég méricskélt folyóvíz felszínén, és azt sem felejti, amikor vitorlázórepülővel, -repülőkkel volt dolga.

– Úgy mentem felvételizni a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolába, hogy ha rendőr lesz belőlem, a közlekedésrendészet felé szeretnék orientálódni, de azt akkor még nem tudtam, melyik beosztáshoz lehet tehetségem – mesélte a szabolcsi veterán, aki 1998. július 1-én szerelt fel a XIII. Kerületi Rendőrkapitányságra, és egy évre rá hagyták jóvá kérelmét, hogy otthona közelében lehessen a szolgálati helye. – A Nyírbátori Rendőrkapitányság járőreként bizonyos idő elteltével jeleztem a vezetőnek, hogy a közlekedésrendészeten szeretnék szolgálni, és mivel addig több baleset helyszínelésébe is besegítettem, látták, hogy van hozzá huzalmam. Pontosan 22 évvel ezelőtt vettem át a baleseti helyszínelői kinevezésem.

Beugrott a mély víz kellős közepébe.

– Nem sokkal azután, hogy 2002-ben baleseti helyszínelő lettem, négy halálos áldozatot követelő közúti tragédia lefolyásáról kellett jelentést írnom. Rokonok tartottak hazafelé Nyírcsászáriba egy nyírbátori lakodalomból, és fékezés nélkül csapódott fának a személyautó, amelyben ültek. Bizonyítottam, hogy a sofőr elbóbiskolt, de utána abban is biztos lehettem, hogy nem visel meg különösebben a roncsolódott holttestek látványa. A borzalmak emlékét sem viszem haza. Egy helyszínen ilyen sok halottal azóta nem találkoztam, de a mai napig magam mögött tudom hagyni, pontosabban elkülönítem a civil életemtől, bármilyen szörnyűséget is láttam… egy kivétellel. Egy 8 éves fiúcska halála megviselt, amit három fő okra vezetek vissza: akkor már édesapa voltam, látásból ismertem a szüleit, ezáltal őt is, és talán mondanom sem kell, hogy az édesanyja – „aki az autót vezette, és szinte teljesen sértetlen maradt” – a szemem előtt omlott össze a fájdalomtól. Drámai körülmények között is a munkámra összpontosítok, de az egy nagyon nehéz nap volt. Nyírbátoriak voltak, a baleset a város határában történt egy mezőgazdasági mellékútnál.