Hozzávágott egy láncfűrészt, majd fel is akarta gyújtani a párját egy féltékeny nő Baktalórántházán. Azért támadt rá, mert a férfi befogadta a házba az exfeleségét. Benzint locsolt rá, mielőtt azonban meggyújthatta volna, a férfi elmenekült. Az asszony azonban ekkor a korábbi párjára is rátámadt, őt is fel akarta gyújtani. A bíróságon azt mondta, nem akart ölni, de elítélték.

Forrás: tenyek.hu