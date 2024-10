A sértett minden nap többször megjelent a vádlott lakásánál, ahol a lovakat ellátta, és az egyéb udvari munkákat is elvégezte. Ezért csupán egy tányér ételt kapott esténként. Fűtési szezonban az is a feladata volt, hogy gondoskodjon a kazán felfűtéséről, ilyenkor a kazánházban aludt. Ha a rábízott feladatokat nem megfelelően végezte el, a vádlott puszta kézzel, olykor karóval is bántalmazta.