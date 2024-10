Épp elkészültünk egy baleset papírmunkájával, és mivel volt még egy óránk a közterületi szolgálatból, úgy döntöttem, a mellém beosztott kollegával még kimegyünk a Vasvári Pál utcába egy kis közúti ellenőrzésre – idézte fel Terebesné Fekete Anita alezredes, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztály vezetője, aki Mikita László főtörzsőrmester, helyszínelő és balesetvizsgáló társaságában pattant szolgálati autóba.

Forrás: Police.hu

– Egyszerre szúrtuk ki, hogy egy Kinder-tojás közelít felénk. Ezt arra mondjuk, amikor látjuk, hogy valakinek vagy valakiknek mindjárt meglepetésben lesz része. Ezzel a sötétzöld Volkswagennel első blikkre az volt a gond, hogy öten ültek benne, de csak a sofőr kötötte be magát. Miután a jelzésünkre félreálltak, és közöltük velük az intézkedés okát, kollégám lekérte a kocsi és az utasok adatait, én pedig alkoholszondát alkalmaztam a sofőrrel szemben. Nehezére esett belefújni a készülékbe, és igencsak kerülte a pillantásomat. Kábának tűnt, azt sem nagyon értette, amit kérdeztem tőle. Mivel a szonda nem jelzett alkoholos befolyásoltságot, rögtön sejtettem, hogy kábítószert fogyaszthatott. Kiszállítottam, és ekkor már a mozgásán is láttuk, bódult állapotban van.

A volán mögött ülő huszonéves férfin kívül két nő és két férfi utazott a koros járműben.

– Megbeszéltük az alezredes asszonnyal, hogy előállítjuk a sofőrt mintavételre, a személyautót pedig átvizsgáljuk, illetve a négy utassal szemben is intézkedünk – vette át a szót Mikita László. – De arról is egyeztettünk, hogy valami az utasokkal sem stimmel. Mindkettőnknek feltűnt: ahhoz képest, hogy négyen vannak, és tulajdonképpen csak az a bűnük, hogy nem kötötték be magukat, meglepően készségesek.

– Hasonló helyzetekre inkább az a jellemző, hogy próbálnak velünk vitába szállni, mintegy éreztetve, hogy többen vannak – fűzte hozzá az alosztályvezető. – Ennek a társaságnak a tagjai viszont kezes bárányként viselkedtek. Elismerték, hogy hibáztak, elnézést kértek, és tudomásul vették, hogy közigazgatási eljárás indul velük szemben. Amikor egyesével kiszállítottuk őket, hogy a ruhájukat átvizsgáljuk, felajánlották, hogy bármit szívesen levesznek. Ennek a biztonságos lefolytatásához viszont már segítséget kértünk.