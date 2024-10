Mentőhelikopter propellereinek hangja verte fel október 13-án a nyíregyházi kertváros békéjét. Rengetegen találgatták, vajon kinek lehetett a környéken szüksége sürgős ellátásra. Kiderült: a mentősöket a Legyező utcához riasztották, ugyanis egy idős néni szerencsétlen balesetet szenvedett. A hölgy fürdés közben véletlenül magára engedte a forró vizet, aminek következtében elájult, és súlyos égési sérüléseket szenvedett. A nőt azonnal a Debreceni Égési Centrumba szállították. Bár az orvosok mindent megtettek érte, az idős hölgy szervezete feladta a harcot.

A balesetek hete

Az elmúlt napok sajnos bővelkedtek a balesetekben, különösen a vasúti szerencsétlenségekből volt kiugróan sok. Ahogy arról beszámoltunk, életveszélyesen megsérült egy férfi, miután az autó, amiben utazott fának csapódott csütörtökön Nyíregyházánál. A férfi a jobb első ülésen ült, a hátsó kerék az üléséig begyűrődött, összenyomta. Sokáig küzdöttek az életéért, végül válságos állapotban vitték kórházba. Összeütközött egy személygépkocsi és egy motorvonat pénteken a reggeli órákban Tiszalök és Kisfástanya között a vasúti átjáróban. A gépkocsiban csak a sofőr utazott, aki csodával határos módon túlélte a balesetet. Nem sokkal ezután újabb szerencsétlenség történt: a Záhonyból 15:01-kor Mátészalkára elindult személyvonat Záhony és Mándok között egy autóval ütközött, emiatt a két állomás között átmenetileg nem közlekedtek a vonatok, pótlóbuszok szállították az utasokat.

Veszélyes bűnözők a rácsok mögött

A vármegyei rendőrök több bűnözőt is „kivontak a forgalomból” a héten.

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság munkatársai október 16-án elfogtak egy 27 éves tiszavasvári lakost. L. Tibor megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy az elmúlt időszakban rendszeresen bódító hatású anyagot árusított, ezzel biztosítva megélhetését. A rendőrök a férfi lakóhelyén 31,33 gramm kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le. Előállították az elkövetőt, és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását – tette közzé a police.hu. Egy késes támadó is a rácsok mögött várja ügyének folytatását, ugyanis a napokban egy házaspárt támadott meg a saját otthonában. Ahogy arról a police.hu beszámolt, gyanútlanul nyitotta ki háza kapuját a csengetésre egy férfi a vármegyeszékhely belvárosában a napokban. Az utcán egy ismeretlen férfi állt, aki azt mondta, postai küldeményt vitt, de abban a pillanatban, amikor a tulajdonos kinyitotta a kiskaput, egy kést nyomott az oldalához, így kényszerítette, hogy bemenjenek a házba. A lakótérben a támadó a késsel fenyegetve leültette a férfit és a feleségét is, miközben pénzük, ékszereik átadását követelte tőlük. Amikor a hívatlanul érkezett látogató a táskájából ragasztószalagot vett elő, hogy áldozatai kezét lekötözze, a feleség aktívan ellenállt, és a férje is csatlakozott hozzá. Némi dulakodás után a támadó feladta, és elmenekült. A házaspár könnyű sérüléseket szenvedett. A nyíregyházi nyomozók a bejelentés után haladéktalanul nagy erőkkel kezdték meg az adatgyűjtést az ismeretlen elkövető mielőbbi azonosítása, elfogása érdekében. Biztonsági kamerafelvételeket is beszereztek, elemeztek. Munkájuk eredményeképpen október 17-én délután nyíregyházi tartózkodási helyén fogták el a 47 éves kálmánházi T. Mihályt, aki megalapozottan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével.