A 36-os főút 47-es kilométerénél avatkoztak be a tűzoltók. Egymásba hajtott három autó Nyíregyháza szélén, a 36-os főút 47-es kilométerénél, a salamonbokri kereszteződésnél. Az egyik gépkocsi árokba is hajtott, a másik kettő akadályozza a forgalmat. A járművekben összesen öten utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A főút érintett szakaszán forgalomkorlátozás van érvényben. . olvasható a katasztrófavédelem oldalán.