A leinformálható, megbízható szervezetek célba juttatják az adományt

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Közvetlenül utaljunk

Az alezredes elmondta: a csaló adománygyűjtők a neten új módszerekkel dolgoznak.

A közösségi médiában valós szervezetekre és célokra (manapság már klímavédelemre is) hivatkoznak, így próbálják átverni a jóhiszemű és jószándékú embereket. Az ilyen felhívások többnyire magánakciók, s mire a csalás ténye kiderül, a meghirdetett gyűjtés már be is fejeződik, az oldal pedig köddé válik.

– Legyen szó állatvédelemről, beteg gyerekekről, szegény, nélkülöző családokról, mindig keressük meg az eredeti adományt kérő szervezetet. Ha valóban ők állnak a gyűjtés mögött, az megtalálható a honlapjukon, közösségi oldalukon. Közvetlenül nekik utaljunk pénzt, a hivatalos bankszámlájukra, ezzel elkerülhetjük az átverést és meg lesz az a jó érzés is, hogy valóban segítettünk, ott és azoknak, akiknek szerettünk volna – tette hozzá a bűnmegelőzési osztály megbízott vezetője.