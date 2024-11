Szomszédos vármegyékből is kapott sebességmérő eszközöket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság, hogy az országosan egyedülálló, Vég-sebesség elnevezésű kampányban a lehető legtöbb gyorshajtót kiszűrjék a közlekedésből. A hétfő reggel indult akció első órájában már több sebességtúllépőről készült felvétel, de mint Morvai Szabolcs, a vármegyei rendőr-főkapitányság a közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője az Orosi úton elmondta, kirívóan súlyos szabálysértéssel még nem találkoztak. A baleseti adatok azt mutatják, még mindig az egyik fő baleseti ok a gyorshajtás, a november 20-áigtartó kampányban a megye teljes területén éjjel és nappal is működnek a fix és mobil sebességmérő eszközök.

