Ahogy hírt adtunk már róla, két évvel ezelőtt, június 29-én éjszaka Nyírmihálydiban egy akkor 19 éves férfi baltával agyonverte a főbérlőjüket. A tettét elmondta az anyjának és a barátnőjének is, akik próbálták a gyilkosság nyomait eltüntetni. Az anya megpróbált feltakarítani, valamint elrejtette az ellopott készpénzt. Most kiderült, a rendőrség őt fogta el november 25-én, hétfőn.

Nyírgelsén fogták el a gyilkosságban érintett, körözött nőt.

Forrás: Rendőrség

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai november 25-én Nyírgelsén elfogtak egy 53 éves nyírmihálydi lakost. A nő ellen a Nyíregyházi Törvényszék emberölés bűncselekmény elkövetése miatt elfogatóparancsot adott ki. A rendőrök a körözött nőt előállították a Nyírbátori Rendőrkapitányságra és őrizetbe vették - tájékoztatott korábban a rendőrség.

A Nyíregyházi Törvényszék szóvivője keddi megkeresésünkre azt mondta, hogy a két évvel ezelőtti emberölés bűntette miatti ügy másodrendű és a harmadrendű vádlottja ellen azért adott ki elfogatóparancsot a Nyíregyházi Törvényszék, mert nem jelentek meg az előkészítő ülésen.

Gyilkosság kétszer

A nyíregyházi Szedlár Dorina volt a gyilkos férfi élettársa, információk szerint a lány elégette a kisbalta nyelét, és kimosta a párja véres ruháit, azonban a sérült férfinek sem ő, sem a fiú anyja nem segített. Ráadásul kiderült, hogy a lány már másik gyilkosságnak is szemtanúja volt.

Szedlár Dorinát még keresi a rendőrség

Forrás: police.hu

A Tények számolt be róla, hogy Dorina 12 évesen látta, ahogy nevelőanyja agyonszúrja a nevelőapját. Ezután került nevelőotthonba a lány, s ismerte meg az gyilkos férfit. A nyomozás során az is kiderült, hogy Dorinát erőszakkal és fenyegetéssel prostitúcióra is kényszerítette volt párja. A helyieket sokkolta akkor a brutális gyilkosság, a tettes ellen már vádat emeltek, 22 évet kért rá az ügyészség. A lány azonban nem ment el a bíróságra, mert időközben megszökött a javítóintézetből, egyelőre nem találják, még körözi a rendőrség.